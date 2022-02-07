Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в конце января провели второй этап зимних учетов птиц, в том числе – орланов-белохвостов.

О том, сколько сотрудники заповедника насчитали редких хищных пернатых, сообщает Фейсбук организации.

"Почти все встречи с орланами прошли в долине Припяти – девять особей и две птицы – на реке Несвич. Всего в течение 25-26 января насчитали 18 орланов. Из них – 15 взрослых птиц, две – молодежь, возраст одной особи не определен", - сказано в посте заповедника.

Прогнозируемая численность зимующих в зоне отчуждения АЭС орланов-белохвостов с учетом полученных результатов составляет до 25 особей.

Орлан-белохвост внесен в Красную книгу Украины со статусом "редкий". Случаи размножения этого пернатого в неволе были только в Харьковском зоопарке.

Летом "Страна" публиковала эффектный снимок орлана-белохвоста, летящего низко над поверхностью воды. Видимо, за несколько секунд до этого он пикировал вниз за рыбой.

Также мы показывали фото взрослой пары белохвостых орланов из зоны отчуждения ЧАЭС.