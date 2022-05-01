Огромная ракета сегодня упала в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате обстрела разрушено несколько строений.

Об этом сообщает в Telegram глава облсовета Николай Лукашук.

Чиновник добавил, что в Никопольский район сегодня прилетела ракета "Точка-У", однако ее удалось сбить.

По словам Лукашука, на данный момент российских войск в регионе не зафиксировано.

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