Нет подтверждения того, что начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов был ранен.

Об этом заявил на телемарафоне советник министра внутренних дел Виктор Андрисив.



Он сказал, что, есть подтверждение его приезда на фронт под Изюм, однако, вероятнее всего, он не получил ранение.

"У нас есть подтверждение, что он там (в районе Изюма - Ред.) действительно был. Но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", - сказал Андрусив.

Ранее мы писали о слухах о ранении Герасимова, а также о том, что его видели в Белгороде сегодня.

Также "Страна" сообщала, что Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.