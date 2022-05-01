Сегодня по Telegram-каналам прошла информация о ранении начальника Генштаба России Валерия Герасимова под Изюмом Харьковской области (по слухам, он был там в течение последней недели).

В то же время основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев говорит, что в аэропорту Белгорода сегодня видели Герасимова живым и здоровым. При этом покинул он аэропорт ещё до взрывов под Белгородом (взрывы были не в районе аэропорта).

На данный момент, борты покинули аэропорт.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.