Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 1 мая.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 23 500 человек (+300 за сутки),

танки - 1 026 (+18) единиц,

боевые бронированные машины - 2471 (+26) единица,

артиллерийские системы - 451 (+15) единица,

РСЗО - 151 (+0) единица,

средства ПВО - 80 единиц (+3),

самолеты - 192 (+2) единицы,

вертолеты - 155 (+0) единиц,

автомобильная техника - 1796 (+95) единиц,

корабли/катера - 8 (+0) единиц.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвенково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.