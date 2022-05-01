Генштаб озвучил данные о потерях РФ в Украине. Фото: Flickr

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 1 мая.

Ориентировочно потери противника составляют: 

  • личный состав - около 23 500 человек (+300 за сутки),
  • танки - 1 026 (+18) единиц,
  • боевые бронированные машины - 2471 (+26) единица,
  • артиллерийские системы - 451 (+15) единица,
  • РСЗО - 151 (+0) единица,
  • средства ПВО - 80 единиц (+3),
  • самолеты - 192 (+2) единицы,
  • вертолеты - 155 (+0) единиц,
  • автомобильная техника - 1796 (+95) единиц,
  • корабли/катера - 8 (+0) единиц.

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"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвенково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III. 

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