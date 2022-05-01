В британских магазинах из-за войны в Украине пропадает подсолнечное масло.

Об этом пишет The New York Times.

Несколько британских супермаркетов обратились к покупателям с просьбой ограничить покупки растительного масла - поскольку запасы истощаются, а цены растут.

Причем этот "флешмоб" проводят супермаркеты и в других странах мира - Испании, Греции, Турции, Бельгии, пишет издание.

Британская сеть Tescos, например, ввела правило - не более трех бутылок масла в одни руки.

На Украину и Россию до войны приходилось около 75 процентов мирового производства подсолнечного масла, напоминает издание.

Ранее мы писали, что из-за войны в Украине и нарушений экспорта страдают поставки основных продуктов в Европу. По этой причине некоторые европейские компании уже возвращаются к пальмовому маслу как альтернативе подсолнечного, поставляемого из Украины. Экологи предупреждают, что такая замена грозит экологической катастрофой.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.