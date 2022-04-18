Из-за войны в Украине и нарушений экспорта страдают поставки основных продуктов в Европу. По этой причине некоторые европейские компании уже возвращаются к пальмовому маслу как альтернативе подсолнечного, поставляемого из Украины. Экологи предупреждают, что такая замена грозит экологической катастрофой, сообщает Politico.

Евросоюз обычно импортирует половину произведенного в Украине подсолнечного масла, но цены взлетели с конца февраля.

На фоне этого британская сеть супермаркетов Iceland объявила, что вернется к пальмовому маслу, даже несмотря на тот факт, что пальмовое масло является причиной обезлесения и потери среды обитания в Юго-Восточной Азии.

Примеру Iceland, по данным американской газеты, последовали другие продовольственные компании, а сами производители пальмового масла стремятся вернуть утраченные позиции на рынке.

Повышение спроса на пальмовое масло увеличит вырубку лесов и приведет к очередной экологической катастрофе, считают эко-активисты.

Напомним, что Украина входит в пятерку поставщиков зерновых, именно от нее зависят поставки во многие страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Кроме того - Украина лидирует в поставках подсолнечного масла, сои, мяса птицы, меда и молочной продукции. Из-за морской блокады, уничтожения продовольственных складов и трудностей с посевной Украина сейчас почти не экспортирует продукты за границу. Это может привести к глобальному голоду.

Мы рассказывали, что из-за войны цены в мире на крупы и растительные масла достигли беспрецедентного уровня.