Советник главы МВД и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что в Украине из-за войны необходимо принять кардинальные меры по продовольственной безопасности.

Соответствующие предложения он опубликовал в Facebook.

По его словам, в ближайшие время при премьере Украины необходимо создать Офис уполномоченного по вопросам экспорта. С его помощью будут решать вопросы экспортеров и экспорта:

На первом этапе есть перспектива создания двух штабов: Западноевропейского железнодорожного и Дунайского логистического.

Западноевропейский железнодорожный штаб в сотрудничестве с «Укрзализныцей» и Министерством инфраструктуры Украины должны наладить экспорт по железной дороге.

Налаживание экспорта через дунайские порты, вверх по Дунаю, с последующей переправкой украинских грузов через европейские порты возможно с помощью Дунайского логистического штаба с привлечением Министерства инфраструктуры Украины, Министерства внешних дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины, «Укрзалізниці», зерновых ассоциаций и т.д. В частности, должно быть принято решение о переподчинении Дунайскому логистическому штабу дунайских портов.

Как следствие, товарный поток должен быть запущен в течение 7 календарных дней.

Более того, по словам Денисенко, в Украине из-за войны необходим перенос предприятий:

в 3-дневный срок определить территории, куда будет проводиться эвакуация предприятий

в 5-дневный срок города должны предоставить площадки для размещения предприятий

В 5-дневный срок государство (Минфин, Минэкономики и НБУ) должны предоставить предложения по финансовым инструментам по переносу предприятий.

Не менее важным, рассказал Денисенко, является информационная компания в условиях войны.

Внутренняя информационная кампания по всем вышеперечисленным пунктам обязана идти в большей степени по системе правительство - бизнес с тем, чтоб минимизировать вероятную панику. Исключения составляют только выигрышные для государства и населения инициативы. Но они должны регулироваться только в ручном режиме.

Внешняя кампания должна строиться на идее, что действия РФ могут привести к обострению проблемы голода в мире. из-за войны в Украине будет голодать полмиллиарда жителей земли. Это тема, которую уже сейчас нужно реализовать во всех мировых СМИ.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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