Главное управление разведки Министерства обороны публикует страницу некой газеты из Приднестровья за 2 мая 2022 года, заявляя, что это заранее подготовленный выпуск, который свидетельствует о подготовке Россией провокаций по втягиванию "ПМР" в войну с Украиной.

В газете, в частности, содержится описание неких "кровавых терактов", в которых "погибли десятки приднестровцев" и содержится обращение к Путину задействовать "армию ПМР" для помощи армии России в "ликвидации нацистской угрозы".

Отметим, что эту страницу телеграм-каналы публиковали ещё со вчерашнего дня. О ее подлинности судить сложно.

Судя по дате публикации, "кровавые теракты" должны произойти уже сегодня (раз о них напишут в газете за завтра). Но пока сигналы из "ПМР" идут скорее успокаивающие.

В "парламенте республики" считают, что опасность втягивания Приднестровья в военный конфликт отступила.

При этом, несмотря на то, что после обострения ситуации в Приднестровье в Молдове заявили о сближении позиций Кишинева и Тирасполя, в НАТО считают, что в регионе стоит ожидать новых провокаций.

Напомним, ранее в Приднестровье прогремела серия взрывов, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома и "Министерства госбезопасности" региона.

Так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, прогремевших в Тирасполе. Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Приднестровье работают спецслужбы РФ, но ВСУ готовы к возможной эскалации.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Приднестровье.