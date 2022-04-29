Министерство иностранных дел Болгарии призвало граждан страны покинуть Молдову на любом доступном транспорте.

Об этом говорится на сайте МИД Болгарии.

"Учитывая осложняющуюся ситуацию в Республике Молдова и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздерживаться от любых поездок в страну. Предлагаем болгарским гражданам, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны на имеющихся в настоящее время транспортных средствах", - сказано в сообщении на сайте МИД Болгарии.

Ранее с призывом покинуть Приднестровье и воздержаться от поездок туда обратился к свои гражданам Израиль.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.