Утром в четверг, 28 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник наращивает темпы наступления и огневое воздействие.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Основные усилия РФ, по данным Генштаба, сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. С целью усиления наступающей группировки в Изюм дополнительно переместили подразделения ВДВ, а также до 500 единиц техники.

Генштаб сообщает, что враг пытается обеспечить удерживание резервов Вооруженных Сил Украины на Сиверском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

Кроме того, по данным Генштаба, противник "улучшил тактическое положение" в направлении Лимана, готовится наступление на этот город. Идет подготовка к форсированию Северского Донца.

Генштаб ВСУ также сообщает, что к югу от Лисичанска и Северодонецка противник штурмует село Ореховое. В районе Донецка и Авдеевки идут попытки захвата Марьинки и Очеретино.

В направлении Курахово наступление ведется на линии Старомайорское - Великая Новоселка, а также Любимовка - Зеленое Поле.

По информации Генштаба ВСУ, в Херсонской области враг закрепился в Таврийском южнее Херсона, за которое недавно шли бои.

Генштаб также сообщает, что на Южнобугском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

"За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня", - пишет Генштаб ВСУ.

Также россияне, по данным Генштаба, продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

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