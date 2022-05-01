В Польше, где сейчас порядка 2,5 млн украинских беженцев, стало хуже с вакансиями, и массово появляются "торговцы рабочими руками" - посредники, которые берут с людей до 500 евро за трудоустройство.

"Я оставила несколько десятков заявок по различным объявлениям - от уборщицы до упаковщицы на заводе. За месяц - ни одного отклика от реальных работодателей. Зато звонят посредники - предлагают ту же работу за "комиссионные" - 100-200 евро. Также предлагают вакансии в Германии и Голландии, как правило, на уборку. Но там плата уже другая - до 500 евро плюс 200 евро за то, что перевезут в другую страну и помогут найти жилье. Посредники все наши, украинцы. Некоторые мои знакомые соглашаются, ведь в Польше заработок упал, за уборку, к примеру, предлагают по 15-18 злотых в час (чуть больше 3 евро - Ред.), тогда как в Германии - не меньше 10 евро", — рассказала нам жительница Киевской области Татьяна, которая сейчас с двумя детьми находится в Польше.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник говорит, что ситуация с работой для украинцев в Польше сейчас действительно сложная. Чем пользуются посредники.

"Зачастую это просто мошенники - берут с людей деньги, якобы, за вакансии, но на самом деле никакой работы не предоставляют. Также речь может идти о нелегальном трудоустройстве, где нет никаких гарантий получения зарплаты. Есть и риски попасть в схему по торговле людьми или стать настоящим рабом на производстве или в фермерском хозяйстве", — рассказал нам Воскобойник.

Разбирались, что происходит на польском рынке труда, и как украинским беженцам не угодить в схему.

Вакансий много, работы нет

В Польшу хлынул самый большой поток украинских беженцев - на данный момент их порядка 2,5 млн, но цифра постоянно меняется - одни люди прибывают, другие уезжают в другие страны или возвращаются домой. Одна из причин - сложности с работой.

"Моя подруга с детьми живет в польской семье. Работу так и не нашла. Полякам со следующего месяца прекращают выплаты компенсации "за беженцев", и ей уже намекнули, чтобы искала другое жилье. Но денег нет, не сможет снять даже комнату, поэтому решила ехать домой", - рассказывает Татьяна.

Сама она с детьми (дочка-студентка и сын-подросток) зарабатывает разовыми подработками.

"У нас в Польше живет знакомая, с началом войны приехали к ней. Она ищет нам заказы по уборке домов. Но в последнее время заказов стало намного меньше. Поляки спешили убрать дома до Пасхи, заказывали генеральные уборки, мойку окон. За последнюю неделю у нас всего два заказа, заработка не хватит даже на еду. Тарифы сильно упали. К примеру, за уборку огромного дома под 400 квадратов мне предложили всего 200 злотых (около 43 евро - Ред.). Постоянную работу найти не могу, хотя пачками рассылаю заявки", - говорит Татьяна.

По словам Василия Воскобойника, 60-70% вакансий на польском рынке труда рассчитано на заробитчан-мужчин.

"Это разнорабочие, рабочие на заводы, водители, строители. Но спасаются от войны в Польше не мужчины, а наши женщины с детьми. Причем, много тех, кто работал в офисах, а не на сезонных работах в полях. Кроме того, даже тех, кто готов работать на неквалифицированных вакансиях, часто не берут из-за детей - ведь тем, чтобы мама работала, нужен детсад или школа, а со свободными местами в Польше проблемы. Что касается заводских вакансий, требующих обучения, то и тут польские работодатели не спешат брать беженцев, ведь они на длительное трудоустройство, как правило, не нацелены. Большинство мечтает вернуться домой, как только закончится война, а может и раньше", - говорит Воскобойник.

К примеру, на производство по ремонту автозапчастей в окрестностях Лодзя ищут рабочих на 8-10 часовой день и зарплату 17,6-22 злотых в час (нетто). Также есть предложения на логистические склады по всей стране (Краков, Люблин, Гданск и др). Работать нужно по 10-12 часов в день 6 дней в неделю, оплата - 16-20 злотых в час (нетто). Рабочих ищут на срок, минимум, 5 месяцев, тех, у кого есть дети, просят не беспокоить. И таких вакансий - большинство.

Поэтому, по словам Воскобойника, даже при том, что предложения по работе в Польше по-прежнему есть, украинским беженкам устроится проблематично.

"Есть информационные центры для беженцев, где помогают в том числе, с поиском работы, едва ли не в каждом супермаркете лежат прокламации - "приходите к нам работать", - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. Но барьеров и тут много, в том числе, языковой.

Кадровики говорят, что станет проще летом, когда массово пойдут сезонные сельхозработы. Но при этом предупреждают, что в нынешнем сезоне за них будут платить меньше, чем обычно из-за большого наплыва претендентов на работу.

В целом по вакансиям, на которые могут претендовать наши беженцы (прежде всего, по неквалифицированным работам, той же уборке) расценки сильно упали. Предлагают убирать по ставкам от 10-12 злотых в час, тогда как минимальная почасовая оплата труда в Польше — 19,7 злотых.

Армия трудовых посредников

На фоне дефицита рабочих мест для беженцев и снижения зарплат в Польше стали массово появляться посредники, которые предлагают, на первый взгляд, очень хорошие вакансии.

"К примеру, мне предложили переезд в Голландию, и трудоустройство там в клининговую фирму с оплатой 10-11 евро в час, это втрое больше того, что я тут зарабатываю. Но за вакансию нужно заплатить 500 евро", - рассказывает нам Татьяна.

По ее словам, Польшу просто наводнили трудовые посредники, которых в среде беженцев уже окрестили "торговцами людьми".

"Большинство - украинцы. Хвастаются связями с кадровиками на польских, немецких, голландских предприятиях и в сфере услуг, обещают хорошие вакансии, но за деньги. В Польше устраивают за 100-200 евро, в Германии и Голландии - за 300-500 плюс еще 200 евро с человека стоит переезд. Некоторые разрешают устраиваться "в долг" - оплата комиссионных или части - с первой зарплаты. Многие наши беженцы соглашаются", - добавила Татьяна. Она также всерьез подумывает о переезде на уборку домов в Голландию.

Как говорит Татьяна Пашкина, "посредники по работе" в Польше были и ранее. "И сами соискатели нередко были готовы им платить за хорошие вакансии", - говорит она,

Но с увеличением потока беженцев армия таких "специалистов", торгующих вакансиями, выросла в разы. Причем, многие подают объявления о вакансиях, якобы, от имени работодателя, и понять, что речь идет о посреднике, можно только после того, как всплывают нюансы по оплате "за трудоустройство".

Василий Воскобойник говорит, что все такие посредники работают незаконно.

"В Европе запрещено брать деньги за поиск работы с людей, платят только работодатели. Такую же норму вскоре запустят и для наших компаний, занимающихся международным трудоустройством (а многие украинцы пытаются найти работу и через них). На днях профильный комитет по социальной политике одобрил законопроект 2365 ко второму чтению. В нем прописан запрет брать деньги при трудоустройстве с соискателей и штрафы за нарушение этой нормы. Контролировать работу кадровых агентств будет Гоструда. Лицензии для них отменят, но нужно будет получать разрешение в Минэкономики", - говорит Воскобойник.

По его словам, некоторые посредники могут предоставлять реальные вакансии, но с нелегальным трудоустройством. "Следовательно, не факт, что человеку заплатят обещанную зарплату по итогам месяца, могут и вовсе кинуть на деньги", - говорит он.

Также есть риски просто заплатить деньги, якобы, за вакансию, но не получить вообще ничего - посредник после перечисления средств, просто пропадает.

"Могут быть и откровенно преступные схемы - украинцы рискуют попасть в трудовое рабство или в схему торговли людьми", - добавил эксперт.

"Страна" пообщалась с жительницей Полтавской области Юлией, которая в начале войны приехала в Польшу с маленьким ребенком и родителями.

"Жилье нам предоставили - аналог нашей базы отдыха, даже с питанием. Но работы я найти не смогла, для родителей -пенсионеров трудоустройство - вообще без шансов. Познакомилась с голландцем Райнером, который представился как работник Красного креста, и предложил мне работу на фирме в Германии, занимающейся гуманитарной помощью украинцам. Мы с дочкой переехали в Дюссельдорф, родителей он обещал перевезти позже. По итогу оказалось, что никакой фирмы нет, я едва ноги оттуда унесла", - рассказывает нам девушка.

Василий Воскобойник дал следующие рекомендации по поиску работы в Польше.

"Во-первых, сейчас больше шансов найти работу в небольших городах. Краков, Варшава, Лодзь и другие уже перегружены, тогда как в отдаленных населенных пунктах можно найти вакансии и более дешевое жилье. Не исключено, что даже зарплаты там будут повыше. Во-вторых, стоит определиться, нужна ли вам постоянная работа, то есть, готовы ли вы обучаться под ту или иную квалификацию. Если вы нацелены пробыть в Польше меньше 3-6 месяцев, то лучше искать подработки в пекарнях, на сезонных работах, по уборке и др. Если готовы работать более длительный срок - можно попытаться устроиться на промышленное предприятие. Работа тут может быть непростой. Рабочий день в 10-12 часов в Польше является вполне легальным и прописывается в договоре. Но и платят на предприятиях больше, нередко предоставляют жилье", - подытожил Воскобойник.

Напомним, за два месяца войны из Украины выехали более 5 миллионов беженцев.

Также мы писали о том, как украинские беженцы трудоустраиваются в Польше.