Германия планирует с июня улучшить социальную поддержку украинских беженцев. Соответствующий правительственный законопроект вскоре рассмотрит Бундестаг.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сейчас украинцы получают в районе 300 евро в месяц на человека как искатели убежища.

А в случае принятия законопроекта с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство, будут получать такую же социальную помощь, как и немецкие безработные, - от 450 евро. Вид на жительство также дает разрешение на работу без ограничений.

Соответствующие изменения уже одобрило федеральное правительство Германии. На социальную защиту украинских беженцев выделено два миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что в Германии не будут устанавливать лимиты на прием беженцев из Украины.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.