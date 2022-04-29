Польша и Чехия обратятся к Еврокомиссии за новыми средствами, чтобы помочь им справиться с наплывом беженцев из Украины.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша "открыла свои двери и сердца" 2,5 млн украинцев, спасающимся от войны, а также помогает раненым украинским солдатам, указал Моравецкий.

"На это нам необходимы деньги", - подчеркнул он и добавил, что Евросоюз, однако, пока не выделил Варшаве на эти цели "ни единого цента".

Ранее мы писали, что количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 23 апреля составило 5 186 744 человека. По состоянию на 17 апреля количество покинувших страну было почти на 400 тысяч меньше.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.