Ирландия может направить более одного миллиарда евро замороженных в рамках санкций ЕС российских активов на восстановление Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Саймон Ковени.

"Некоторые страны-члены ЕС предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации в Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению", - приводит газет Irish Times заявление министра.

Ковени заявил, что перед утверждением этого решения необходимо провести широкое обсуждение, чтобы гарантировать четкую и надежную правовую базу.

В свою очередь оппозиция предложила использовать замороженные средства на гуманитарную помощь украинским беженцам, находящимся в Ирландии.

Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро.

Напомним, госсекретарь США сообщил, что Штаты собираются изъять подсанкционные государственные активы России.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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