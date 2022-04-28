США рассматривают возможность изъятия попавших под санкции государственных активов России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в четверг, 28 апреля, на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, пишет ТАСС.

По его словам, такую возможность использования блокированных госактивов России и Центробанка России изучают юристы администрации Байдена.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, которая предполагает конфискацию некоторых связанных с Россией активов для продажи, а вырученные средства использовать в том числе на оплату вооружений для Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден планирует изымать активы предпринимателей РФ и отправлять их на нужды Украины.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.