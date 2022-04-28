Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об изъятии связанных с РФ активов для помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Конгресса.

Согласно документу, активы, на которые были наложены американские санкции, будут направлены на восстановление и гуманитарную помощь Украине.

"Арестованные активы могут быть ликвидированы, а полученные средства могут быть использованы только для определенных целей, включая постконфликтное обновление Украины, гуманитарную помощь и поддержку", - пояснили в Конгрессе.

Законопроект был поддержан 417 голосами против 8 (то есть, за него проголосовали и демократы, и республиканцы).

Далее законопроект должны одобрить в Сенате США, потом его направят на подпись Джо Байдену.

Ранее мы писали, что Конгресс США рассмотрит законопроект об ускорении поставок оружия Украине. Он позволит предоставлять Киеву оружие и боеприпасы по упрощенной процедуре, минуя большую часть бюрократических препон.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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