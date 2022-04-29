ВСУ в Харьковской области сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС РФ

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он рассказал, что за минувшие сутки российские оккупационные войска в Харькове нанесли 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар.

По словам Синегубова, от пожара россиян пострадали гражданские объекты в районах: районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602-й округ) и Северная Салтовка.

Также сообщается, что украинские военные сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, 28 апреля в результате обстрела Харькова из артиллерии два мирных жителя погибли, четверо ранены.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.