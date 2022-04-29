ВСУ освободили от российских войск стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом, откуда велся огонь по городу.

Об этом сообщает ГУР МО.

"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ. Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, что по состоянию на сегодня в Харькове повреждено 2 583 жилых дома и 420 административных зданий. Также повреждено 108 школ и 95 детских садиков.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.