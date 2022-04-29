Украинцам хотят разрешить подавать заявлений на получение помощи от международных организаций через "Дию". Над этими и другими новыми функциями уже работают специалисты Министерства цифровой трансформации.

Об этом руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал в эфире телемарафона.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы через "Дию" можно было подавать на получение материальной помощи от международных организаций правительств. Это смогут сделать много разных категорий наших граждан — и внутренне перемещенные лица, и люди, выехавшие за границу, и семьи с детьми, и люди с инвалидностью, и другие", — сообщил Баник.

По его словам, в предоставлении разных видов помощи заинтересовано большое количество международных организаций. Чтобы упростить украинцам доступ к этой помощи, и будет разработан новый сервис - "все можно будет сделать в несколько кликов" вместо "запуска сервисов онлайн и сбора кучи бумаг и копий для центров предоставления административных услуг".

Также, по словам Баника, работают специалисты Минцифры и над разработкой приложения "еМалятко в смартфоне".

"В ближайшее время оно не появится, ведь для его запуска нужно разработать новую версию существующего варианта "єМалятко", который есть на портале "Дія", а не просто взять готовый. Но определенные разработки у нас уже есть, мы обсуждаем их с партнерами и Министерством юстиции", - подытожил Баник.

Также ранее сообщалось, что украинцам разрешат с помощью "Дии" регистрировать брак и новорожденного ребенка.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.