Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут бесплатно оформить удостоверение личности.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности для возвращения в Украину. Работаем совместно с Минцифры, чтобы со временем такой документ генерировался в "Дие", - написал министр.

Ранее мы писали, что пограничники выпустят украинцев зарубеж по внутреннему паспорту, но предупредили, что загранпаспорт лучше.

Также "Страна" сообщала, что беженцам из Украины снова разрешили выезжать за границу по внутреннему паспорту.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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