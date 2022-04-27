Украинцы смогут зарегистрировать новорожденного ребенка и брак через мобильное приложение "Дия". Правительство хочет со временем перевести все госуслуги в онлайн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

"Мы пока сделали на портале возможность подать документы онлайн (для регистрации брака - Ред.). Но, думаю, что мы изменим философию этой услуги, чтобы можно было на смартфоне не просто подать документы, но и зарегистрировать брак", - заявил Федоров.

По его словам, сейчас специалисты развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц: получения статуса и выплат.

Также в телефоне станет доступным комплекс услуг для ФОПов.

"Наша цель неизменна – отцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн. Приоритезируем их, чтобы понять, что мы будем запускать в первую очередь. Пока работаем над тем, что уже для всех понятно. Например, сейчас хотим перенести "єМалятко" в мобильное приложение "Дія", чтобы человек, когда родился ребенок, мог его зарегистрировать с собственного смартфона. Хотим комплекс услуг для ФЛП также сделать доступным на смартфоне, а не только на портале", - рассказал министр.

Отметим, что Минюст упростил процедуру заключения брака во время военного положения: через Zoom в течение дня.

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