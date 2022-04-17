Министерство юстиции Украины упростило процедуру заключения брака во время военного положения. Отныне это можно сделать в течение одного дня после заявления и даже в Zoom.

Принцип заключения брака в военное положение объяснил заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

"Подать заявку и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, которые изъявили желание, могут пожениться в течение дня. Регистрация брака может происходить в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГС, но и полицейские и военные. Это актуально для влюбленных, которые несут службу... И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", - сообщила Коломиец.

Ранее мы писали, что во время военного положения Кабмин Украины разрешил регистрировать браки с военнослужащими и медиками без их личного присутствия. Для этого в ЗАГС нужно подать заявление о согласии на брак от того, кто будет отсутствовать на церемонии.

Напомним, война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.