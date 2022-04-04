Служащий в теробороне брат главы Офиса президента женился на сослуживице. Видео
Брат главы Офиса президента Денис Ермак, проходящий службу в теробороне, женился на девушке, также служащей в теробороне.
Видео свадьбы опубликовал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
На кадрах можно увидеть, что счастливые новобрачные обменялись кольцами прямо на боевых позициях.
Ранее мы писали, что брат мэра Киева Владимир Кличко вступил в ряды теробороны.
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