Брат главы Офиса президента Денис Ермак, проходящий службу в теробороне, женился на девушке, также служащей в теробороне.

Видео свадьбы опубликовал Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть, что счастливые новобрачные обменялись кольцами прямо на боевых позициях.

Ранее мы писали, что брат мэра Киева Владимир Кличко вступил в ряды теробороны.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.