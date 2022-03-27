Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, что отец украинского футболиста Анатолия Тимощука, который сейчас сотрудничает с питерским "Зенитом", записался в луцкую тероборону.

Об этом Вирт сообщил в комментарии сайту football.ua.

В Украине Тимощука жестко критикуют за продолжение сотрудничества с российским клубом. Вирт заявил, что обсуждал с Анатолием эту тему.

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране", - сказал наставник.

И добавил, что отец Тимощука "полностью держит в курсе" сына о событиях в Украине.

"Я знаю, что отец его полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в тероборону. Я думаю, что он все знает", - сказал Вирт.

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