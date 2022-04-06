В Верховной Раде предлагают ввести на время действия военного положения дополнительные основания для увольнения сотрудников по инициативе работодателя.

Среди дополнительных оснований для увольнения во время военного положения:

невозможность обеспечивать работнику условия труда из-за того, что собственность владельца предприятия уничтожена в результате боевых действий;

отсутствие сотрудника на работе и информации о причинах его отсутствия на протяжении 4 месяцев.

Также, согласно проекту, приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией против Украины необходимо оформлять приказом (распоряжением) работодателя, в котором указывать информацию о причинах и сроке приостановления трудового договора, количестве и категории работников, к которым это может относиться, условиях возобновления действия трудового договора. Приказ о приостановлении действия трудового договора работодатель должен направлять на согласование с военно-гражданской администрацией.

Кроме этого, предлагается сократить срок дополнительного отпуска для участников боевых действий с 14 до 7 календарных дней.

Среди инициаторов законопроекта - ряд депутатов от "Слуги народа", в том числе председатель комитета социальной политики Галина Третьякова. Поэтому вероятность его принятия следует расценивать как высокую.

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