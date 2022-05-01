Россия собирается установить свое политическое и экономическое влияние в оккупированном Херсоне на долгосрочной основе.

Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в Twitter-аккаунте Минобороны страны.

Как сообщает разведка, Россия пытается "узаконить" свою административную власть в Херсоне и на прилегающей территории: новые "власти" заявляют о невозможности возвращения региона в Украину и с 1 мая вводят рублевое обращение.

В британской разведке считают, что такие действия говорят о планах РФ установить свое политическое и экономическое влияние в Херсоне на долгосрочной основе.

"Прочный контроль над Херсонской областью повысит возможности России по продвижению на север и запад. А также повысит безопасность позиций РФ в Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на территории оккупированной Херсонской области исчезла сотовая связь всех украинских операторов. К мобильному интернету также подключиться невозможно.

Напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.