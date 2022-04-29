СБУ объявила подозрения "губернатору" Херсонской области Владимиру Сальдо и "мэру" Херсона Александру Кобцу.

Об этом сообщает Херсонское облуправление СБУ.

Подозреваемым инкриминируют совершение государственной измены.

Напомним, Россия подтвердила, что назначила своих "мэра" и "губернатора" в Херсоне. В частности, назначенный "губернатором" Сальдо в прошлом был мэром Херсона - с 2002 по 2012 год.

Ранее о подозрении самопровозглашенному "мэру" Херсона Кобцу сообщала полиция.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.