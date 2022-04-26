В Херсоне россияне представили новые "власти" - "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

Сальдо в прошлом был мэром Херсона - с 2002 по 2012 год.

По факту захвата Херсонского горсовета начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 25 апреля военнослужащие вооруженных сил РФ и участники контролируемых ею незаконных вооруженных формирований захватили здание Херсонского горсовета", - говорится в сообщении.

Уголовное производство возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в Херсоне на завтра готовят митинг против "референдума", просят приносить с собой украинскую символику.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.