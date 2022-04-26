В Херсоне на завтра анонсируется митинг против "референдума", который, по данным украинской разведки и властей, хотят провести российские оккупанты. Информация об этом распространяется в социальных сетях.

Акция состоится с 10:00 на площади Свободы, всех призывают брать с собой украинскую символику.

Скриншот: Twitter/ХерсON

Напомним, что на оккупированных территориях войска РФ почти с самого начала оккупации заявляли о проведении "референдума" о создании отдельной республики. Дата "волеизъявления" несколько раз переносилась, пока 21 апреля не стало известно, что мероприятие назначено на 27 апреля - середину рабочей недели, когда не проводятся настоящие выборы и не устраиваются подобные голосования.

На это отреагировали украинские власти, заявив, что если войска Российской Федерации проведут на оккупированных территориях псевдореферендум, то Украина тут же выйдет из мирного переговорного процесса с Россией.

В России на это заявили, что не слышали о подготовке референдума в Херсоне. Между тем разведка Британии заявила, что россияне хотят провести "референдум" в Херсоне, "чтобы оправдать свою оккупацию".