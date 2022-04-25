В России впервые официально прокомментировали слухи о подготовке на контролируемых российской армией территориях юга Украины "референдума" о создании "Херсонской народной республики" или о присоединении к России (о таких планах в последнее время неоднократно заявляла украинская власть).

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко сообщил, что "в МИД не слышали о подготовке референдума в Херсоне".

Напомним, в Офисе президента и в Генштабе ВСУ заявляли о планах РФ по созданию "ХНР". Ранее омбудсмен Людмила Денисова и оперативное командование "Юг" заявляли, что "референдум" по созданию так называемой "ХНР" в Херсонской области россияне могут провести в конце апреля.

Также британская разведка сообщала, что Россия хочет провести "референдум" по созданию так называемой "ХНР" в Херсонской области, "чтобы оправдать свою оккупацию".

Вместе с тем, сообщалось, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если РФ проведёт "референдум" на захваченных территориях нашей страны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.