Самопровозглашенному "мэру" Херсона сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет за государственную измену (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Установлено, что уроженец Херсонской области, место жительства которого сейчас зарегистрировано в Киеве, согласился занять в оккупированном российскими войсками Херсоне должность руководителя города. Речь идет о добровольных занятиях гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора", - говорится в сообщении

Напомним, Россия подтвердила, что назначила своих "мэра" и "губернатора" в Херсоне. "Мэром" назначен депутат городского совета Александр Кобец, а "губернатором" - экс-мэр Херсона Владимир Сальдо.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.