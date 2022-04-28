Оккупированную россиянами Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на "зампреда военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова.

По его словам, первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривна будет ходить наравне с рублем. Затем останется только российская валюта.

Стремоусов - владелец сайта "Таврия Ньюс" и херсонский антимайдановец, на которого в Украине заводились уголовные дела.

В конце марта он создал в оккупированном Херсоне "Комитет спасения за мир и порядок", который провозгласил сотрудничество с РФ.

Также мы писали о том, что Россия заявила, что назначила своих "мэра" и "губернатора" в оккупированном Херсоне. "Мэром" назначен депутат городского совета Александр Кобец, а "губернатором" - экс-мэр Херсона Владимир Сальдо.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы подробно писали о главных событиях 27 апреля.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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