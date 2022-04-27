Россия подтвердила, что назначила своих "мэра" и "губернатора" в Херсоне. "Мэром" назначен депутат городского совета Александр Кобец, а "губернатором" - экс-мэр Херсона Владимир Сальдо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "военно-гражданскую администрацию города".

Украина ещё вчера заявляла об этих назначениях. Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев направил президенту письма с просьбой срочно сообщить инструкцию - как ему действовать в новой ситуации.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.