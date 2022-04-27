В Херсоне россияне 27 апреля разогнали проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы.

Местные телеграм-каналы сообщают о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Судя по видео с места происшествия, херсонцы с национальной символикой на митинге скандировали "Херсон - це Україна".

На втором видео, которое публикуют в сети, виден распыленный над площадью газ.

Информация о задержанных или пострадавших уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке митинга в Херсоне против "референдума", который, по данным украинской разведки и властей, хотят провести российские оккупанты.

Мы также писали, что в России на это заявили, что не слышали о подготовке референдума в Херсоне. Между тем разведка Британии заявила, что россияне хотят провести "референдум" в Херсоне, "чтобы оправдать свою оккупацию".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.