"Глава" подконтрольной России "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе планируют открыть "Международный расчетный банк" из Южной Осетии. Филиалы этого финучреждения работают в Донецкой и Луганской народных республиках.

Об этом Сальдо сообщил на брифинге 29 апреля.

"Создан будет в ближайшее время банк, который будет заниматься организацией кассово-денежных расчетов, как наличных, так и безналичных. Это будет "МРБ" банк, "Международный расчетный банк", - сказал Сальдо.

По его словам, у банка имеется разрешение на работу и уже есть опыт работы на территории "ДНР" и "ЛНР". В банке будут трудиться местные жители, всего планируется открыть в области около 200 отделений.

В "ДНР" "Международный расчетный банк" получил лицензию на работу в октябре 2018 года. Он имеет право на открытие и ведение в регионе текущих счетов клиентов и выпуск платежных документов, карт, их обслуживание. Представительство банка в "ЛНР" работает с 2015 года.

Также Сальдо заявил, что в Херсонской области будут использовать два языка – русский и украинский.

Ранее "Страна" приводила другое заявление Сальдо - о том, что ему неизвестно о планах по "референдуму".

Напомним, с 4 марта Херсон и Херсонская область фактически оккупированы Россией.