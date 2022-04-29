"Глава" подконтрольной России "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему неизвестно о планах проведения "референдума" и создании каких-либо "республик" в регионе.

Об этом чиновник сказал на брифинге 29 апреля.

"Я не знаю никаких планов проведения референдума о создании какого-то рода республик", - сказал Сальдо.

Он добавил, что Херсонская область остается украинским регионом под контролем России.

"Назначение гражданских лиц в военно-гражданскую администрацию, тех, кто сейчас работает, производится военным комендантом", - пояснил Сальдо.

Между тем о возможном проведении "референдума" в середине следующего месяца вчера сообщало издание "Медуза".

Однако вчера глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута тоже заявил, что украинских властей в Херсонской области пока нет конкретных данных, что в регионе россияне готовят на конец апреля или начало мая "референдум", о котором написала "Медуза".

А украинский мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что в планах России не создание "Херсонской народной республики", а присоединение захваченных регионов к Российской Федерации.