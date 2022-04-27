В середине мая в "ЛНР" и "ДНР" собираются провести референдум о присоединении к России, а в Херсонской области - о создании "ХНР".

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

Два собеседника издания назвали даты готовящихся референдумов на Донбассе: 14 и 15 мая 2022 года. Предполагается, что "республики" официально присоединят в границах, признанных РФ 21 февраля, - то есть в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

В эти же даты, по информации источников "Медузы", может пройти референдум и в Херсонской области. На голосование планируют вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании "Херсонской народной республики" по образцу "ДНР" и "ЛНР". Она в дальнейшем также может быть присоединена к России, считают собеседники издания.

Близкие к Кремлю источники "Медузы" подчеркивают: это личное желание высшего руководства, то есть президента Владимира Путина.

Также издание сообщило, что Кремль сменил ответственного за Донбасс: курировать "ДНР" и "ЛНР" теперь будет глава внутриполитического блока Кремля, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко в паре с главой кремлевского управления внутренней политики Андреем Яриным - он в АП считается человеком, близким к ФСБ.

Ранее куратором этого направления был Дмитрий Козак.

О возможности "референдума" о присоединении "ЛДНР" к России заявляли Денис Пушилин и Леонид Пасечник. А британская разведка сообщала, что Россия хочет провести "референдум" по созданию "ХНР" в Херсонской области, "чтобы оправдать свою оккупацию".

В то же время подготовку "референдума" в Херсонской области российские власти не подтверждали.