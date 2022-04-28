"Референдума" о создании "Херсонской народной республики" (о нем вчера сообщала "Медуза" - Ред.) не будет, вместо этого Херсонскую область могут "присоединить" к Крыму. Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "НВ".

"Назначены комендант области и комендант города. Они назначили нового председателя облгосадминистрации - Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову - Кобца Александра Юрьевича. Относительно "референдума". У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет "референдум". Когда они будут его планировать - трудно сейчас сказать. Что я вижу: "референдума" не будет. Думаю, что они скорее всего планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет", - сказал он о ситуации в городе.

Ранее глава ОВА также заявлял, что у администрации Херсонской области нет конкретных данных о подготовке россиянами "референдума". Оккупанты также отрицают подготовку "референдума" в Херсонской области.

Между тем, Херсон и Херсонская область фактически оккупированы Россией. А российские СМИ писали о том, что оккупированную россиянами Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны и публиковала главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.