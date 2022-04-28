"Замглавы" подконтрольной России "военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов заявил, что проводить "референдум" в оккупированной Херсонской области не планируют. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом, судя с его слов, россияне уходить из региона не намерены.

"Возвращение Херсонской области в Украину исключено", - заявил Стремоусов.

Ранее Стремоусов сообщал, что с 1 мая регион войдет в рублевую зону.

Вместе с тем, сообщалось, что в середине мая собираются провести "референдум" в Херсонской области о создании "ХНР".

Кроме того, мы писали, что Украина поставила России ультиматум по поводу "референдума" в Херсонской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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