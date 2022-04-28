У украинских властей в Херсонской области пока нет конкретных данных, что в регионе россияне готовят на конец апреля или начало мая "референдум", о возможном проведении которого в середине следующего месяца вчера сообщало издание "Медуза".

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

По его словам, слухи о подготовке "референдума" появились после того, как в Херсоне в последние 2-3 недели россияне активно собирали паспортные данные местных жителей во время захвата админзданий и раздачи гуманитарки.

По его словам, сбор паспортных данных связали с намерениями россиян вписывать в бюллетени реальные фамилии, чтобы легитимизировать "референдум".

Также Лагута прокомментировал слухи о том, что в Новой Каховке якобы печатали бюллетени для проведения "референдума".

"По нашей информации, никакие бюллетени в типографии в Новой Каховке не печатались. Мы на постоянной связи с украинским нашим руководством Новой Каховки, эта информация не подтверждалась", - сказал Лагута.

Напомним, "замглавы" подконтрольной России "военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов заявил, что проводить "референдум" в оккупированной Херсонской области не планируют.

Также мы писали о том, что вчера в Херсоне россияне слезоточивым газом и светошумовыми гранатами разогнали проукраинский митинг.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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