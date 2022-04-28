Российские медиа сообщают, что по центру Херсона украинская армия нанесла удар ракетами "Точка-У" и "Ураганами". После чего серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром.

Телеграм-каналы пишут, что после этого в городе перестали показывать российские телеканалы.

На городом поднимается столб дыма.

СМИ России со ссылкой на источник в силовых структурах РФ пишут, что по Херсону украинские войска выпустили три "Точки-У". Две из них были сбиты. Публикуются даже фото их обломков.

Каких-либо подтверждений этому с украинской стороны нет.

Обломки "Точки-У". Фото: Известия

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.