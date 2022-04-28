В "Слуге народа" решили приостановить членство в одноименной парламентской фракции нардепа и собственника "4 канала" Алексея Ковалева, который уехал на захваченную российскими оккупантами часть Херсонской области, где находится его округ.

Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга народа" и фракции "СН" в ВР.

В партии подтвердили, что Ковалев находится на оккупированной территории и обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом открыть уголовное дело и тщательно расследовать все факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно захваченной территории.

"Судя по его (Ковалева - Ред.) интервью медиа - он находится там вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" считают, что поведение Алексея Ковалева и факты его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены.

"Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", - говорится в заявлении.

Однопартийцы называют поведение Алексея Ковалева несовместимым ни со званием народного депутата Украины, ни с членством во фракции "Слуга народа". По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату.

Напомним, "слуга народа" Алексей Ковалев стал собственником "4 канала" стоимостью в 4,363 млн гривен. Согласно уточненной декларации депутата, он не покупал СМИ, ему его подарили.

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