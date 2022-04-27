Президент США Джо Байден встретится с итальянским премьером Марио Драги 10 мая в Белом доме, чтобы обсудить, в частности, поддержку Украины и усиление давления на Россию.

Об этом сообщили в Администрации президента США.

"Лидеры обсудят текущую координацию с союзниками и партнерами относительно мероприятий по поддержке народа Украины и экономических потерь для России за ее неспровоцированную агрессию", - говорится в сообщении.

Также Байден и Драги обсудят, как содействовать глобальному экономическому процветанию, повышению энергетической безопасности Европы, борьбе с изменением климата, вопросы региональной и глобальной безопасности и подготовку к саммитам G7 и НАТО в июне.

Ранее дипломаты Франции и США обсудили предоставление помощи украинской армии.

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