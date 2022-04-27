Администрация США заявляет, что Иран может создать свое ядерное оружие уже в ближайшие две недели. Администрация США выражает беспокойство по этому поводу.

Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Да, это, определенно, беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. С тех пор как администрация Трампа отказалась от участия США в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами, не выполняя обязательств по ядерной сделке", - ответила Псаки.

Напомним, что в 2018 году США вышли из "ядерной сделки" с Ираном. Это было соглашение о том, что Тегеран не будет создавать атомную бомбу в обмен на снятие санкций. Но 8 мая тогдашний президент Трамп расторг сделку и вернул экономические наказания для одного из главных поставщиков нефти в мире. Мы рассказывали о последствиях такого решения.

В 2019 власти Ирана объявили о планах существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана, необходимого для создания оружия.

В сентябре 2021 появилась информация о том, что иранские ученые ускорили обогащение урана с помощью центрифуги и приблизились к созданию ядерной боеголовки.