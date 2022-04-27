Министр национальной безопасности Соединенных Штатов призвал украинцев использовать новую программу для беженцев, а не пытаться пересечь границу США с Мексикой. Об этом Алехандро Майоркас заявил на заседании Палаты представителей США.

"Мы считаем, что если действительно украинцы, бегущие из Украины, хотят приехать в Соединенные Штаты и искать гуманитарную помощь здесь, в Соединенных Штатах, то наиболее эффективным, действенным и гарантированным процессом будет фактически действовать по нашей программе, а не стремиться ехать на юг, в Мексику, и пытаться въехать таким способом. Так делать нельзя", - сказал Майоркас.

Администрация, по словам Майоркаса, пытается донести до украинцев в США и за границей сообщение о том, как использовать упрощенный процесс, известный как "Единство для Украины", который был запущен на этой неделе.

"Страна" подробно писала об этой программе, а также о ситуации на границе Мексики и США, где в тяжёлых условиях живут украинцы.

Также мы сообщали, что в США пообещали принять 100 тысяч украинских беженцев, а также финансово их поддержать.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.