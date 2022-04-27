За первые шесть недель войны общий ущерб экономики Украины превысил 500 миллиардов долларов, а по итогам 2022 года ВВП страны может упасть на 30-50%.

Об этом в колонке для издания The Economist написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За первые шесть недель войны общий ущерб экономики Украины превысил 500 миллиардов долларов. По подсчетам правительства, эта цифра в долгосрочной перспективе может вырасти до 1 трлн долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП. Только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%. Десятки тысяч украинцев были убиты, а миллионы вынуждены были переехать на запад Украины или за границу", - сообщил Шмыгаль.

Также он напомнил, что все отечественные морские порты заблокированы, а именно через них Украина экспортировала более 70% всех своих товаров.

"Два крупнейших наших металлургических предприятия - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе - разрушены. По всей стране было повреждено или уничтожено более 7 тысяч жилых домов", - написал Шмыгаль.

По его словам, вторжение РФ вызовет шок и в мировой экономике.

"В прошлом году Украина была вторым по величине поставщиком зерна в Европейский Союз, на ее долю приходилось 14% импорта зерна ЕС. Она также была крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, на ее долю приходилось около 47% мировых поставок. Таким образом, российская агрессия грозит спровоцировать глобальный продовольственный кризис. Это также может повлиять на многие другие отрасли, например, на технологии. Два ведущих украинских поставщика неона, которые производят половину мировых запасов важнейшего ингредиента для производства чипов, были вынуждены прекратить свою деятельность из-за нападения России", - заявил Шмыгаль.

Ранее Андрей Ермак публиковал данные о материальных потерям Украины в результате войны.

"Страна" приводила разъяснения Кабмина, из чего состоит сумма единовременных потерь, понесенных Украиной от российского вторжения.