Войска РФ утром 28 апреля нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает губернатор региона Валентин Резниченко у себя в Telegram-канале.

По его словам, попадание пришлось по промзоне заброшенного завода. На территории ничего не было.

Вчера войска РФ трижды обстреляли кассетными снарядами Великую Костромку, расположенную на границе Днепропетровской и Херсонской областей.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.