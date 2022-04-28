Глава МИД Швеции Анна Линде сообщила, что правительство Швеции выступает против референдума о членстве в НАТО.

Об этом пишет Sverige Radio.

"Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. Подобные вопросы редко выносятся на референдум хоть где-нибудь. У большинства стран НАТО референдума не было", – заявила Линде.

Также Линде добавила, что референдум всегда разобщает и травмирует население. Кроме того, по ее словам, он может спровоцировать кампанию по дезинформации населения.

Ранее с инициативой о проведении референдума выступила глава Левой партии Швеции Нуши Дадгостар, которая заявила, что "из-за НАТО на поле боя могут оказаться не только сыновья и дочери политиков, но и шведский народ".

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