Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вопрос о дате возможной заявки на вступление страны в НАТО пока остается открытым, поскольку соответствующее решение должен сначала принять парламент страны.

Его слова приводит издание Yle.

Глава МИД не исключил, что решения о подаче заявки в НАТО в Финляндии и Швеции могут выпасть на один день или одну неделю, но вместе с тем назвал важным, чтобы по обе стороны Балтийского моря была проведена основательная оценка шага по присоединению к НАТО в парламенте.

"Точных дат нет. Тогда, когда работа в финском парламенте будет близка к завершению, мы подготовим еще один доклад. И парламенту надо дать время спокойно проработать этот вопрос", – пояснил Хаависто.

Напомним, правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО. В докладе рассматриваются прежде всего риски, связанные с реакцией на это соседей, в том числе России.

Также мы писали, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в Альянс.